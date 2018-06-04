Официальный Киев заявил о задержании украинца в России

По словам адвоката, украинца задержали в Москве

Министерство иностранных дел Украины получило официальное уведомление от России о задержании украинца.

Об этом сообщила пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.

По ее словам, украинца задержали 31 мая.

"Выясняем обстоятельства, требуем встречи консула", - добавила Беца.

Отримано офіц повідомлення органів РФ про затримання 31.05.18 громадянина України. З'ясовуємо обставини, вимагаємо зустрічі консула — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 4 июня 2018 г.

Ранее адвокат Игорь Чудковский сообщил, что украинец был задержан в Москве, пишет Громадське радіо.

"Ему инкриминируется контрабанда в Украину запчастей к военной технике. Но задержан он не во время прохождения границы. Хотя контрабанда обычно квалифицируется только на границе", - уточнил он.

Правозащитник сообщил, что будет обращаться в посольство Украины в РФ, чтобы помочь украинцу.