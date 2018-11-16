Официальная позиция. Польша выступила против блокирования Венгрией сотрудничества Украины с НАТО

Посол Польши в Украине Ян Пекло заявил, что Варшава против блокирования Венгрией сотрудничества Киева с НАТО.
Об этом посол заявил в комментарии Укринформу.
"Польша поддерживает Украину на пути к перспективе членства в Европейском Союзе и в НАТО. Мы не хотим, чтобы двусторонние вопросы выходили на глобальный уровень стратегического сотрудничества в рамках НАТО", - сказал Пекло.
В этом контексте дипломат добавил, что это "не пожелание, а официальная позиция Польши".
Венгрия последовательно блокирует встречи представителей НАТО и Украины на высшем уровне из-за украинской образовательной реформы, которая, по мнению Будапешта, ограничивает права этнических венгров. Кроме того, Будапешт заявил о блокировании евроинтеграционных устремлений Киева до устранения "проблемных", по его мнению, положений образовательного закона.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже призвал Венгрию и Украину решить спор касательно языковой статьи закона о реформе образования.
По данным СМИ, страны НАТО негативно отнеслись к блокированию Венгрией сотрудничества с Украиной. США же официально заявили, что полностью поддерживают встречи Украина и НАТО как на уровне глав государств и правительств, так и на уровне министров.
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