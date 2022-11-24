Украина хочет создать временный офис прокурора в ЕС для расследования преступлений РФ

24 ноября, 05:38
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Последствия российских атак (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Последствия российских атак (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украина намерена создать временный офис прокурора в одной из стран Европейского союза в рамках стратегии международного уголовного преследования и унификации доказательств совершенных Россией военных преступлений.

Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин.

Он отметил, что на вчерашнем заседании рабочей группы под председательством главы Офиса президента Андрея Ермака прорабатывались пути создания специального международного трибунала по поводу преступления агрессии РФ против Украины.

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«Подробно обсудили правовые механизмы и усиление сотрудничества с международными партнерами. Вопрос Спецтрибунала будет громко звучать на всех международных площадках», — сказал генпрокурор.

В частности, сообщил Костин, украинская сторона инициирует "создание Interim Prosecutor's Office для разработки стратегии уголовного преследования" и унификации доказательств преступления агрессии против Украины.

" Офис может работать в одном из европейских городов при поддержке наших партнеров", - добавил он.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Преступления против человечности Война в Украине Военные преступления Военные преступления РФ Офис генерального прокурора Война России против Украины

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