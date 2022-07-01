Офис президента опроверг информацию о переговорах по встрече Зеленского и Путина

1 июля, 18:07
Владимир Путин и Владимир Зеленский (Фото:Коллаж НВ)

Владимир Путин и Владимир Зеленский (Фото:Коллаж НВ)

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак опроверг информацию, что сейчас проводятся переговоры по встрече президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом Ермак сообщил на брифинге с бывшим Генеральным секретарем НАТО, главой Фонда Rasmussen Global Андерсом Фог Расмуссеном.

«Пока никаких переговоров, договоренностей о встрече президента Украины и президента России не проводится. Мы о таких сигналах не слышали. Позицию нашу по этому поводу, я думаю, вы знаете — президент об этом очень много раз говорил», — сказал он.

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В то же время Ермак подтвердил, что Украина и Турция проводят переговоры по экспорту украинского зерна.

«Что касается консультаций по экспорту украинского зерна — да, действительно, они продолжаются на уровне ООН. Я лично несколько раз в неделю разговариваю с господином Гутеррешом (Антониу Гутерреш — генеральный секретарь ООН — ред.). Мы говорим об этом с турецкой стороной. Но о каких-либо конкретных датах относительно встречи в Турции или любом другом месте пока нет. Но мы продолжаем эту работу. Хочу обратить ваше внимание на то, что для нас на первом месте стоит вопрос безопасности», — сказал руководитель ОП.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1443579289399944/

Перед этим ряд турецких СМИ со ссылками на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что турецкие официальные лица работают над организацией встречи Путина и Зеленского.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Переговоры с Россией Владимир Зеленский Ольга Ермак Офис президента Украины Война России против Украины

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