«Мы прагматичная страна». В ОП рассказали, планируется ли дополнительная мобилизация из-за «частичной» мобилизации РФ 27 сентября, 12:39 Михаил Подоляк сообщил, необходима ли новая мобилизация в Украине (Фото:president.gov.ua)

Украинские власти уже приняли решение о необходимости проводить дополнительную мобилизацию в ВСУ из-за провозглашенной в РФ «долевой мобилизации» на 300 тысяч человек.



Из-за «частичной мобилизации» в РФ к Президенту Украины обратились по поводу официальной реакции, и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал в интервью Tagesschau следующие шаги правительства.

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Он отметил, что Украина не проводит ответную мобилизацию.

«В отличие от РФ, мы прагматичная страна — и смотрим на математику войны. Мы точно знаем, где сколько людей должно быть. Учитываем подготовку и моральное состояние. Мы создали резервы через систему территориальной обороны и будем активно использовать эти резервы. Сегодня не нужно объявлять дополнительную мобилизацию. Мы все имеем и готовы к большему количеству российских военных», — подчеркнул он.

Кроме того, у Украины значительно меньше потерь среди военных, чем РФ, поскольку мы боремся креативно. А если успехи украинцев будут продолжаться, командование готово к отвоеванию территорий, захваченных россиянами. И для этого нужна новая техника.

«Следующим шагом будет отвоевание территорий и уничтожение русских войск. А для этого нужно определенное количество бронетехники, определенные танки. Но это не были русские танки. Эти танки неэффективны — ни Т-55, ни Т-64, ни даже Т-72. Вот почему мы говорим таким нашим партнерам, как Германия: если вы хотите взять на себя лидерскую роль, если вы хотите, чтобы у нас было меньше потерь и если вы хотите, чтобы эта война закончилась быстрее, тогда дайте нам Leopard 2», ― добавил Подоляк.