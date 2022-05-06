Украина объявила подозрение Шойгу и вызвала на допрос Медведева 6 мая, 07:22 Цей матеріал також доступний українською Шойгу обвиняют по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (Фото:Russian Presidential Press Service/Kremlin/Handout via REUTERS)

Офис генпрокурора Украины обнародовал подозрения министру обороны РФ Сергею Шойгу, руководителю Росгвардии Виктору Золотову, спикеру Госдумы Вячеславу Володину и другим российским чиновникам.



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Соответствующие подозрения появились на сайте Офиса генерального прокурора.

Шойгу обвиняют за ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины — публичные призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и госграницы Украины.

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Это же обвинение выдвинули руководителю Росгвардии Виктору Золотову, председателю Совета Федерации России Валентине Матвиенко, министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву, директору службы внешней разведки России Сергею Нарышкину, а также директору ФСБ Александру Бортникову и другим чиновникам.

Также на допрос 16, 17 и 18 мая офис генерального прокурора вызвал бывшего российского президента, а сейчас заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Ранее украинские правоохранители сообщили о подозрении командующему Восточным военным округом РФ генерал-полковнику Александру Чайко.

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