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Официально: США исправили название Киева в международной базе

Сегодня, 21:02
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Официально: США исправили название Киева в международной базе - фото

oohhsnapp/pixabay.com

Решение было принято в ответ на обращение посла Украины в Вашингтоне

Совет США по географическим названиям единогласно поддержал решение о замене официального названия столицы Украины с «Kiev» на «Kyiv» в международной базе.

Об этом сообщает посольство Украины в США.

Решение было принято в ответ на обращение посла Украины в Вашингтоне Валерия Чалого.

Позиция посла была поддержана обращением членов Украинского Кокуса Конгресса США, а также Украинским Конгрессовым Комитетом Америки.

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В посольстве отметили, что это решение является чрезвычайно важным и дает толчок, чтобы исправить официальное название Киева и за пределами США. Речь идет о международных рейсах и иностранных аэропортах во всем мире, ведь международные организации, включая Международную ассоциацию авиационного транспорта (IATA), ссылаются именно на официальные названия из базы Совета по географическим названиям США.

Соответствующие изменения в официальных базах Совета США по географическим названиям будут внесены 17 июня.

Теги:   Киев США

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