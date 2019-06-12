Официально: США исправили название Киева в международной базе Сегодня, 21:02 Цей матеріал також доступний українською oohhsnapp/pixabay.com Решение было принято в ответ на обращение посла Украины в Вашингтоне oohhsnapp/pixabay.com

Совет США по географическим названиям единогласно поддержал решение о замене официального названия столицы Украины с «Kiev» на «Kyiv» в международной базе.

Об этом сообщает посольство Украины в США.

Решение было принято в ответ на обращение посла Украины в Вашингтоне Валерия Чалого.

Позиция посла была поддержана обращением членов Украинского Кокуса Конгресса США, а также Украинским Конгрессовым Комитетом Америки.

В посольстве отметили, что это решение является чрезвычайно важным и дает толчок, чтобы исправить официальное название Киева и за пределами США. Речь идет о международных рейсах и иностранных аэропортах во всем мире, ведь международные организации, включая Международную ассоциацию авиационного транспорта (IATA), ссылаются именно на официальные названия из базы Совета по географическим названиям США.

Соответствующие изменения в официальных базах Совета США по географическим названиям будут внесены 17 июня.