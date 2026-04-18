США продлили исключение для морских поставок российской нефти несмотря на обещания

США не отменили санкции на покупку российской нефти , но временно продлили исключение для отдельной категории морских поставок. Лицензия разрешает поставку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения.

Как следует из данных Управления по контролю за иностранными активами Минфина США, 17 апреля OFAC выдал Russia-related General License 134B, которая разрешает поставку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения, загруженных на суда по состоянию на 17 апреля 2026 года.

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Новое исключение будет действовать до 16 мая 2026 года. Агентство отмечает, что администрация Дональда Трампа таким образом возобновила 30-дневный waiver для стран, которые покупают подсанкционную российскую нефть и нефтепродукты, перевозимые морем, несмотря на предыдущие сигналы об отказе от продолжения такой практики.

Предыдущее исключение было введено 12 марта 2026 года. Тогда OFAC выдал General License 134, которая позволяла поставку и продажу российской нефти и нефтепродуктов, уже загруженных на суда по состоянию на 12 марта 2026 года.