Однопартийцы Шольца требуют от правительства «мирных инициатив» по Украине — Spiegel

2 сентября, 18:43
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Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Benjamin Westhoff)

Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Benjamin Westhoff)

Депутаты от Социал-демократической партии Германии потребовали от правительства большей активности в выдвижении дипломатических мирных инициатив для прекращения войны в Украине, сообщает Spiegel.

Такую идею озвучил член фракции в Бундестаге Бернд Вестфаль во время конференции депутатской фракции СДПГ в Дрездене. Канцлер Германии Олаф Шольц также является членом этой партии.

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«Человеческие страдания, разрушенная инфраструктура и потеря благосостояния должны подтолкнуть к более разумным решениям», — заявил Вестфаль.

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Другие члены партии поддержали идею дипломатии и требовали не сводить решения проблемы к вопросу поставки оружия.

Член комитета по иностранным делам Бундестага Майкл Рот дистанцировался от заявлений однопартийцев. Он заявил, что пока российский диктатор Владимир Путин пытается расколоть немецкое общество и делегитимизировать поддержку Украины. Рот напомнил, что Германия прилагала достаточно дипломатических усилий для предотвращения вторжения, но это не принесло необходимых результатов.

https://www.youtube.com/watch?v=p4xCZVeFwKI

2 сентября Шольц заявил, что считает нужным продолжать переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Германия Российская агрессия Военная помощь Олаф Шольц Война России против Украины

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