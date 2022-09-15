«Но вы держитесь». ОДКБ отказала Армении в военной помощи в Нагорном Карабахе 15 сентября, 13:16 В РФ заявили, что достигнутых ранее договоренностей о прекращении огня достаточно (Фото:mil.ru)

Организации договора о коллективной безопасности, одним из членов которой является Армения, отказалась отправлять свой военный контингент в Нагорный Карабах, где Азербайджан продолжает отвоевывать свои территории.

Об этом кремлевской пропаганде заявил в четверг, 15 сентября, начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

«Давайте не будем забегать вперед. 13 сентября главы наших государств единогласно заявили о том, что эта проблема, которая существует между Арменией и Азербайджаном, должна решаться политико-дипломатическими методами. То есть о применении военной силы, еще и с привлечением ОДКБ ни 13 сентября, ни вчера, ни сегодня и, я думаю, в ближайшем будущем речи не идет», — заявил российский генерал.

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Ранее Еревану пришлось пойти на сделку с Баку, чтобы избежать еще большего обострения конфликта, и, по словам Сидорова, этого достаточно. При этом предыдущие договоренности о режиме тишины не сработали.

«Мы надеемся, что и дальше процессы пойдут вот так, мирным путем будут решаться, без применения оружия», — добавил он.

Обострение в Нагорном Карабахе началось после того, как 13 сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах.

В Ереване настаивают, что был нанесен удар по их позициям близ населенных пунктов Гориса, Сотка и Джермука.

В то же время в Баку ответили, что противник совершил диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях.

После этого премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к России, призвав отправить в спорный регион союзные силы ОДКБ.

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