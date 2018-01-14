Одиозный российский депутат предложил расторгнуть договор с Украиной в части признания границ

Первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин предложил денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в той части, где страны признают территориальные границы друг друга.

Об этом сообщает РИА Новости.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной Москва подписала в 1997-м, а затем ратифицировала в 1999 году.

По мнению Затулина, документ "односторонне выгоден" Украине, так как в нем Россия признает Крым и Севастополь частью украинской территории. В начале 2014 года Россия совершила военное вторжение в Крым и аннексировала полуостров после проведения там непризнанного мировым сообществом референдума.

"Наша трактовка договора состоит в том, что наше признание границ, сделанное в этом договоре, взаимосвязано с темой договора - дружба, сотрудничество и партнерство. Нет дружбы, сотрудничества и партнерства - возникает повод к тому, чтобы сказать: "Значит, надо все вопросы решать заново, в том числе и вопросы по границам. Поэтому лично я буду предлагать и предлагаю уже…, что нам нужно в части этого договора его денонсировать - в части, касающейся статьи второй, а именно признание границ", - сказал Затулин.

Ранее Константин Затулин заявил, что Россия должна отменить акты о передаче Крыма Украине от 1954 года.

Подозреваемый в посягательстве на территориальную целостность Украины

Генеральня прокуратура Украины подозревает Затулина в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

В Украине 12 сентября 2017 года Затулина объявили в государственный розыск. Суд дал разрешение на его задержание и доставку в суд для рассмотрения ходатайства об аресте. В декабре суд разрешил заочно судить Затулина.

По данынм волонтеров, Затулин причастен к организации антиукраинских акций в Польше.