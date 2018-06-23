"Одиозная инициатива". Москва раскритиковала резолюцию ООН о выводе войск из Приднестровья

МИД России назвал провокационным молдавский проект резолюции о Полном и безоговорочном выводе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова. Генассамблея ООН приняла данную резолюцию 22 июня.

Внешнеполитическое ведомство РФ также охрактеризовало проект резолюции как одиозную и опасную инициативу.

В МИД РФ заявили, что что только благодаря вмешательству российских войск было прекращено кровопролитие на Днестре, созданы условия для запуска процесса мирного урегулирования. "И по сей день российский воинский контингент остается гарантом мира и стабильности в Приднестровье", - сказано в сообщении.

С 1995 года на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики дислоцируется объединение Вооруженных сил Российской Федерации. Молдова неоднократно протестовала против этого.

Принятие резолюции, считает МИД РФ, может "подорвать хрупкий прогресс, который наметился в последние месяцы на треке приднестровского урегулирования".

"Рассматриваем данную инициативу как откровенный рекламно-пропагандистский ход части политических деятелей в Кишиневе, стремящихся на почве разжигания антироссийских настроений заработать очки в преддверии приближающихся парламентских выборов", - сказано в сообщении.

Ранее премьер-министр Молдовы Павел Филип высказал благодарность международным партнерам, в том числе Украине, за поддержку на Генассамблее ООН резолюции о выводе российских войск из Приднестровья. Украинское Министерство обороны считает, что российские войска, которые находятся на территории непризнанного Приднестровья, угрожают Украине.

Президент Молдовы Игорь Додон обвинил правительство, которое инициировало голосование за резолюцию ООН о выводе российских войск из Приднестровья, в совершении "очередного антироссийского демарша".