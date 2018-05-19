Одиночные пикеты в центре Москвы в защиту Сенцова

В центре Москвы происходят одиночные пикеты, чтобы привлечь внимание к состоянию здоровья незаконно осужденного в России украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который объявил голодовку.
Об этом сообщает УНИАН.
Четверо россиян вышли на Пушкинскую площадь. По очереди они держат плакаты с портретом Сенцова с надписями: Олег, Живи, Россия, отпусти Сенцова, Спасти Сенцова, Save Sentsov.
По словам участницы акции Виктории Ивлевой, она намерена привлечь внимание к судьбе Сенцова.
«Мы не наивные люди, понимаем, что этим мало чего добьемся, но мы все же граждане своей страны, нам бывает за нее страшно стыдно», - сказала Ивлева.
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16 мая Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку.
"Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории Российской Федерации," - написал украинский политзаключенный.
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