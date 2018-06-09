Одинаковые вызовы. Украина, Грузия и Молдова объявили о создании межпарламентской ассамблеи трех стран

Парубий провел встречу с коллегами из Грузии и Молдовы

Украина, Молдова и Грузия объявили о создании межпарламентской ассамблеи трех стран.

Об этом сообщил спикер Рады Андрей Паруби на пресс-конференции с коллегой из Грузии Ираклием Кобахидзе и Молдовы Андрианом Канду, пишет Интерфакс-Украина.

"Только что произошло, по моему убеждению, историческое событие: мы подписали заявление о провозглашении создания межпарламентской ассамблеи Украина-Грузия-Молдова. Очевидно, подписание этого документа закладывает фундамент для нового этапа отношений между нашими государствами и взаимодействия между нашими государствами", - сказал Парубий.

Он подчеркнул, что все три страны ощутили на себе российскую агрессию.

Его молдавский коллега добавил, что перед странами стоят почти одинаковые вызовы.

"Вот почему для наших стран важно обмениваться опытом и знаниями в поиске решений, которые были бы полезны не для отдельно взятой страны, а для наших стран вместе", - резюмировал Канду.

Ранее премьер Молдовы Павел Филип призвал Киев подать общую заявку на членство в ЕС.