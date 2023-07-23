«Объекты, где иностранные наемники готовили теракты». В России озвучили свою версию удара по историческому центру Одессы

23 июля, 11:41
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Разрушенный российской ракетой Преображенский собор в центре Одессы, 23 июля 2023 года (Фото:REUTERS / Nina Liashonok)

Разрушенный российской ракетой Преображенский собор в центре Одессы, 23 июля 2023 года (Фото:REUTERS / Nina Liashonok)

В России официально озвучили свою оправдательную пропагандистскую версию ракетной атаки по историческому центру Одессы и заявили, что «все запланированные цели уничтожены».

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В минобороны РФ заявили, что в ночь на 23 июля «высокоточным оружием» нанесли удар по объектам, где «готовились террористические акты против РФ с применением боевых катеров, а также местах их изготовления в районе города Одесса». Россияне заявляют, что там «находились иностранные наемники».

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В российском ведомстве утверждают, что «все запланированные к удару цели уничтожены».

Российские пропагандисты тем временем предсказуемо начали обвинять украинскую ПВО в ударе по Преображенскому собору УПЦ МП в Одессе. Вот такие посты публикуют главные российские пропагандисты Ольга Скабеева и Владимир Соловьев.

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Фото: Telegram
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Фото: Telegram

А в эфире Соловьев и Скабеева говорят, что «мы Одессу не сохраним, а потом лучше заново отстроим», потому что «так будет намного проще».

И добавляют: «Мы не агрессоры, но с удовольствием смотрим на то, как уже третью ночь подряд наносим удары по Одессе».

Как сообщалось, в ночь на 23 июля, российские войска нанесли масштабный удар по историческому центру Одессы. Ракеты РФ разрушили Спасо-Преображенский кафедральный собор и другие исторические здания.

В результате атаки погиб гражданский мужчина 1974 года рождения и пострадали 22 человека, среди которых четверо — дети.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Одесская область Одесса Минобороны РФ Российская пропаганда Владимир Соловьев Ольга Скабеева Война России против Украины Ракетный удар ракетная атака Спасо-Преображенский собор в Одессе

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