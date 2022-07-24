Выдумали новую версию. В России все же признали, что ударили ракетами по Одесскому морскому порту

24 июля, 12:31
23 июля Россия нанесла ракетный удар по Одесскому морскому порту (Фото:Press service of the Joint Forces of the South Defence/Handout via REUTERS)

23 июля Россия нанесла ракетный удар по Одесскому морскому порту (Фото:Press service of the Joint Forces of the South Defence/Handout via REUTERS)

В России подтвердили удар по Одесскому морскому порту 23 июля и заявили о якобы уничтожении «объекта» его «военной инфраструктуры».

Об этом представитель российского МИД Мария Захарова написала в Telegram в воскресенье, 24 июля.

По ее словам, «высокоточный удар» россияне нанесли ракетами Калибр. В минобороны РФ соврали, что якобы ударили по территории судоремонтного завода.

Видео дня

Накануне в РФ говорили, что «не имеют никакого отношения» к атаке и «подробно изучают вопросы», сказал министр обороны Турции Хулуси Акар.

Один из высших чиновников Организации Объединенных Наций заявил, что Россия своим ракетным ударом по порту Одессы, «возможно, технически не нарушила» подписанные в Стамбуле договоренности по разблокированию морского экспорта зерна из Украины, сообщила NYT.

23 июля, на следующий день после подписания соглашения об экспорте украинского зерна, Россия атаковала Одесский морской порт ракетами Калибр. Две из них попали в объекты инфраструктуры, еще две сбили силы ПВО.

Как сообщили в Минагрополитики, в порту находилось зерно, которое готовили на экспорт. В ОК Юг сообщили, что ракета РФ не попала в зернохранилище в Одесском порту. Однако было попадание в насосную станцию, возникло незначительное возгорание, его вскоре погасили.

Читайте также:

Зерновой терминал после российского ракетного удара в морском порту Одессы (Фото:REUTERS/Stringer) «Какой был смысл договариваться с Россией?» Жданов — о рисках экспорта зерна, снятии санкций с РФ и огневом «мешке» возле Херсона

В МИД Украины назвали обстрел Россией порта в Одессе «плевком Путина в лицо [генсеку ООН Антониу] Гутерришу и [президенту Турции Реджепу] Эрдогану». По словам спикера ведомства Олега Николенко, стране-агрессору понадобилось менее 24 часов, чтобы нарушить договоренности.

Российский удар осудили лидеры США и европейских стран, заявив, что РФ продемонстрировала свое пренебрежение международным правом и обязательствами. Спикер Гутерриша заявил, что генсек ООН «безусловно осуждает» сообщения о ракетных ударах России по Одесскому морскому порту.

22 июля Украина подписала договор с Турцией и ООН о разблокировании экспорта украинского зерна через порты в Черном море. Зеркальный договор с Турцией и ООН подписала Россия.

Читайте также:

Соглашение касается экспорта из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный. Контроль портов останется за украинской стороной; никакие суда кроме тех, которые будут обеспечивать экспорт зерна и связанной продукции, не смогут войти в порты.

Предполагается, что в Турции будут созданы инспекционные группы из представителей всех сторон, которые будут проверять грузы и персонал. Инспекцию будут проводить только в гаванях, на входе и выходе из Турецкого пролива.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что движение судов в украинские порты смогут возобновить в ближайшие дни.

В чем ловушка? Зачем РФ согласилась деблокировать порты? – Александр Хара
https://www.youtube.com/watch?v=m7BFwuCljQE
Редактор: Катерина Денисова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Одесса Минобороны РФ Мария Захарова Морской порт Война России против Украины Ракетный удар

Эксклюзивы НВ

Ричард Хукер
Старший научный сотрудник Atlantic Council
Украина может победить. Но что скажет Запад?

Тщательная оценка показывает, что при наличии необходимых средств Украина может победить

24 июля, 12:26
Мнения
Святослав Вакарчук, Зоя Казанжи, Сергей Гайдай и другие известные соотечественники рассказали, что думают о скандале, связанном с лишением гражданства Игоря Коломойского, Геннадия Корбана и Вадима Рабиновича (Фото:Коллаж НВ)
«Нам подменили президента» /
Известные украинцы о скандале с лишением гражданства Коломойского и Корбана
24 июля, 11:37
События
Лукашенко поддерживает российского диктатора Владимира Путина в войне против Украины (Фото:president.gov.by)
«Последний бой, как и для Путина» /
Лукашенко может приказать ввести войска в Украину, но не сделает этого — интервью с Франаком Вячоркой
24 июля, 10:55
Страны
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X