Выдумали новую версию. В России все же признали, что ударили ракетами по Одесскому морскому порту 24 июля, 12:31 23 июля Россия нанесла ракетный удар по Одесскому морскому порту (Фото:Press service of the Joint Forces of the South Defence/Handout via REUTERS)

В России подтвердили удар по Одесскому морскому порту 23 июля и заявили о якобы уничтожении «объекта» его «военной инфраструктуры».



Об этом представитель российского МИД Мария Захарова написала в Telegram в воскресенье, 24 июля.

По ее словам, «высокоточный удар» россияне нанесли ракетами Калибр. В минобороны РФ соврали, что якобы ударили по территории судоремонтного завода.

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Накануне в РФ говорили, что «не имеют никакого отношения» к атаке и «подробно изучают вопросы», сказал министр обороны Турции Хулуси Акар.

Один из высших чиновников Организации Объединенных Наций заявил, что Россия своим ракетным ударом по порту Одессы, «возможно, технически не нарушила» подписанные в Стамбуле договоренности по разблокированию морского экспорта зерна из Украины, сообщила NYT.

23 июля, на следующий день после подписания соглашения об экспорте украинского зерна, Россия атаковала Одесский морской порт ракетами Калибр. Две из них попали в объекты инфраструктуры, еще две сбили силы ПВО.

Как сообщили в Минагрополитики, в порту находилось зерно, которое готовили на экспорт. В ОК Юг сообщили, что ракета РФ не попала в зернохранилище в Одесском порту. Однако было попадание в насосную станцию, возникло незначительное возгорание, его вскоре погасили.

В МИД Украины назвали обстрел Россией порта в Одессе «плевком Путина в лицо [генсеку ООН Антониу] Гутерришу и [президенту Турции Реджепу] Эрдогану». По словам спикера ведомства Олега Николенко, стране-агрессору понадобилось менее 24 часов, чтобы нарушить договоренности.

Российский удар осудили лидеры США и европейских стран, заявив, что РФ продемонстрировала свое пренебрежение международным правом и обязательствами. Спикер Гутерриша заявил, что генсек ООН «безусловно осуждает» сообщения о ракетных ударах России по Одесскому морскому порту.

22 июля Украина подписала договор с Турцией и ООН о разблокировании экспорта украинского зерна через порты в Черном море. Зеркальный договор с Турцией и ООН подписала Россия.

Соглашение касается экспорта из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный. Контроль портов останется за украинской стороной; никакие суда кроме тех, которые будут обеспечивать экспорт зерна и связанной продукции, не смогут войти в порты.

Предполагается, что в Турции будут созданы инспекционные группы из представителей всех сторон, которые будут проверять грузы и персонал. Инспекцию будут проводить только в гаванях, на входе и выходе из Турецкого пролива.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что движение судов в украинские порты смогут возобновить в ближайшие дни.

В чем ловушка? Зачем РФ согласилась деблокировать порты? – Александр Хара https://www.youtube.com/watch?v=m7BFwuCljQE

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