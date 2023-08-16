«Вопиющие нарушения». Глава МИД Румынии осудила российские удары по портам Украины 16 августа, 15:26 Глава МИД Румынии осудила российские атаки на порты Одесской области и считает, что такие действия страны-агрессора РФ ставят под угрозу продовольственную и судоходную безопасность (Фото:Luminita Odobescu/Twitter)

Об этом она написала в своем Twitter.

«Я решительно осуждаю продолжение ударов России по невинным людям, гражданской инфраструктуре, включая зернохранилища в украинских портах Рени и Измаил», — написала Одобеску.

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По ее словам, такие вопиющие нарушения международного права страна-агрессор продолжает «ставить под угрозу глобальную продовольственную безопасность и безопасность судоходства в Черном море».

Ночью в среду, 16 августа, российские оккупанты дважды ударили по Одесской области беспилотниками, атаковав портовую и зерновую инфраструктуру. В результате попаданий по одному из портов на Дунае пострадали складские помещения и зернохранилища.

На месте атаки начался пожар, который ликвидировали спасатели. Жертв и пострадавших нет.