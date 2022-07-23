Удар по порту Одессы в очередной раз демонстрирует полное пренебрежение РФ международным правом и обязательствами — глава дипломатии ЕС

23 июля, 15:37
Боррель осудил удар РФ по порту в Одессе (Фото:REUTERS / Johanna GeronPool)

Боррель осудил удар РФ по порту в Одессе (Фото:REUTERS / Johanna GeronPool)

Европейский союз решительно осуждает ракетный удар России по Одесскому порту, заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"ЕС решительно осуждает российский ракетный удар по морскому порту Одессы. Удар по ключевой для экспорта зерна цели через день после подписания Стамбульских соглашений особенно предосудителен и в очередной раз демонстрирует полное пренебрежение Россией международным правом и обязательствами", — написал Боррель в твиттере в субботу, 23 июля.

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https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1550799638059532288
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Днем 23 июля Россия атаковала Одесский морской порт ракетами Калибр. Две из них попали в объекты инфраструктуры, еще две сбили силы ПВО. Как сообщили в Минагрополитики, в порте находилось зерно, которое готовили на экспорт.

В МИД Украины назвали обстрел Россией порта в Одессе «плевком Путина в лицо [генсеку ООН Антонио] Гутеррешу и [президенту Турции Реджепу] Эрдогану». По словам спикера ведомства Олега Николенко, стране-агрессору понадобилось менее 24 часов, чтобы нарушить договоренности.

22 июля Украина подписала договор с Турцией и ООН о разблокировании экспорта украинского зерна через порты в Черном море. Зеркальный договор с Турцией и ООН подписала Россия.

Соглашение касается экспорта из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный. Контроль портов останется за украинской стороной; никакие суда кроме тех, которые будут обеспечивать экспорт зерна и связанной продукции, не смогут войти в порты.

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Предполагается, что в Турции будут созданы инспекционные группы из представителей всех сторон, которые будут проверять грузы и персонал. Инспекцию будут проводить только в гаванях, на входе и выходе из Турецкого пролива.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что движение судов в украинские порты смогут возобновить в ближайшие дни.

Редактор: София Лазарова

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