Очередное дно: президент Израиля резко отреагировал на заявления премьера Польши о Холокосте

Реувен Ривлин раскритиковал премьера Польши за заявления о причастности евреев к Холокосту

Президент Израиля Реувен Ривлин заявил, что высказывания премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о причастности евреев к Холокосту является "очередным дном".

Об этом сообщает Times of Israel.

"Разговоры о том, что наши люди сотрудничали с нацистами, являются очередным дном", - заявил Ривлин.

По его словам, сегодня Израиль должен донести до всего мира, включая некоторых политических лидеров, информацию об ужасных преступлениях, совершенных нацистами и теми, кто поддерживал их режим.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что евреи также были исполнителями Холокоста.

Это высказывание вызвало негативную реакцию со стороны израильских политиков.

В частности, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора с Моравецким заявил о неприемлемости его слов о причастности к Холокосту некоторых представителей еврейского народа.