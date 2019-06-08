Очень удивлены. Стивен Пайфер рассказал как Зеленского воспринимают в США Сегодня, 07:03 Цей матеріал також доступний українською Александр Медведев / НВ По словам Пайфера, для большинства американцев Зеленский остается загадкой Александр Медведев / НВ

Экс-посол США в Украине Стивен Пайфер в интервью журналу НВ рассказал, как нового президента Украины Владимира Зеленского воспринимает американский истеблишмент.

«Америка очень удивлена, как быстро Зеленский превратился из актера в лидера политической жизни», — рассказал Пайфер.

Он отметил, что для большинства американцев Зеленский остается загадкой.

«Люди пытаются понять, чего от него ожидать в плане внешней политики, внутренней политики, борьбы с коррупцией», — объяснил экс-посол США.

Напомним, 1 июня в Администрации президента Украины сообщили, что визит Зеленского в США по приглашению американского президента Дональда Трампа уже запланирован.

5 июня во время визита в Брюссель Зеленский провел беседу со старшим советником президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

На инаугурации Зеленского делегацию США возглавил министр энергетики Рик Перри. Кроме того, 30 мая Зеленский встречался с американским сенатором Робертом Портманом. По словам сенатора, на этой встрече президент Украины говорил о потребностях украинской армии в новых вооружениях.

Полный текст интервью с экс-послом США в Украине Стивеном Пайфером читайте в свежем номере журнала НВ — № 20 от 6 июня 2019 года