"Очень оскорбительно": Трамп прокомментировал идею Макрона о создании общеевропейской армии

Президент США Дональд Трамп заявил, что предложение его французского коллеги Эммануэля Макрона о создании общеевропейской армии для защиты от Соединенных Штатов, России и Китая является "очень оскорбительным".

"Президент Франции Макрон предложил, чтобы Европа создала свои собственные вооруженные силы, чтобы защитить себя от США, Китая и России. Очень оскорбительно, но, возможно, Европа должна сначала заплатить свою справедливую долю в НАТО, которую США значительно субсидируют!", написал американский лидер в своем Twitter.

President Macron of France has just suggested that Europe build its own military in order to protect itself from the U.S., China and Russia. Very insulting, but perhaps Europe should first pay its fair share of NATO, which the U.S. subsidizes greatly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 ноября 2018 г.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для защиты Европы от России, Китая и даже США, необходимо создать общеевропейскую армию.