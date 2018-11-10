10 ноября 2018, суббота

"Очень оскорбительно": Трамп прокомментировал идею Макрона о создании общеевропейской армии

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Трамп прокомментировал заявление Макрона о важности создания общеевропейской армии

Трамп прокомментировал заявление Макрона о важности создания общеевропейской армии

Президент США Дональд Трамп заявил, что предложение его французского коллеги Эммануэля Макрона о создании общеевропейской армии для защиты от Соединенных Штатов, России и Китая является "очень оскорбительным".

"Президент Франции Макрон предложил, чтобы Европа создала свои собственные вооруженные силы, чтобы защитить себя от США, Китая и России. Очень оскорбительно, но, возможно, Европа должна сначала заплатить свою справедливую долю в НАТО, которую США значительно субсидируют!", написал американский лидер в своем Twitter.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для защиты Европы от России, Китая и даже США, необходимо создать общеевропейскую армию.

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