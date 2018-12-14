Очень хорошие отношения: Эфиопия объявила, что отведет войска от границы с Эритреей Сегодня, 22:42 16 Цей матеріал також доступний українською Конфликт между странами унес тысячи человеческих жизней Фото: TesfaNews

Генерал-майор эфиопского войска Асрат Денеро заявил, что Эфиопия намерена отвести свои войска от границы с Эритреей, сообщает Reuters.

"Отношения между Эфиопией и Эритреей очень хорошие. Угрозы конфликта больше нет", - сказал он.

Напомним, что в июне 2018 года правящая партия Эфиопии объявила о мирном урегулировании многолетнего пограничного конфликта с Эритреей. По условиям мирного соглашения, спорная территория разделена примерно поровну. Город Бадме, символ войны, остался за Эритреей.

Эфиопия завершает войну с Эритреей – самый кровопролитный конфликт двух стран в Африке

Территориальный спор с Эритреей привел в 1998 году к самой смертоносной пограничной войне в Африке. За два года активных боевых действий были убиты десятки тысяч человек.