Украина закрепляет успехи в Харьковской области и двигается вперед в районе Херсона — Пентагон 16 сентября, 22:28 Украинские силы совершают «преднамеренное, расчетливое движение вперед» (Фото:Минобороны Украины / Facebook)

По оценке Пентагона, ВСУ «закрепляют свои завоевания» за счет освобождения территории в Харьковской области, а также продвигаются вперед в Херсонской области.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Пэта Райдера.

«На севере, по нашим оценкам, украинцы закрепляют свои завоевания после возвращения значительной территории, а россияне пытаются укрепить свои оборонительные рубежи после того, как их отбросили», — сказал он.

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Райдер также заявил, что украинские силы совершают «преднамеренное, расчетливое движение вперед» своим контрнаступлением в районе Херсона.

«Как всегда, мы по-прежнему сосредоточены на оказании им поддержки, которая им нужна в их борьбе», — добавил спикер.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время брифинга 16 сентября сказал, что в Харьковской области освобожден уже 421 населенный пункт.

Ранее спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что Силы обороны Украины установили огневой контроль почти над всей территорией Херсонской области.

12 сентября в ОК Юг сообщили, что ВСУ с начала активных действий освободили 13 населенных пунктов, площадь освобожденных южных территорий — более 500 кв. км

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