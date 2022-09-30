Бред диктатора. На фоне аннексии захваченных территорий Украины Путин заявил, что Россия «готова к переговорам» 30 сентября, 15:42 Диктатор бредит о переговорах с Украиной (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

В пятницу, 30 сентября российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ «готова к переговорам», заявление главы кремлевского режима прозвучало на фоне аннексии захваченных территорий Украины.

Диктатор призвал Украину «немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров».

При этом Путин заявил, что страна-агрессор не будет обсуждать статус четырех украинских областей, о «присоединении» которых он говорил раньше.

Видео дня

Примечательно, что выступление диктатора проходит в момент, когда операция по окружению российской группировки возле Лимана Донецкой области находится «на этапе завершения». ВСУ взяли под огневой контроль все пути к городу.

С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никакие преступные действия РФ для Украины ничего не изменят.



27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, нарисовав от 87% до 99% «поддержки».



На следующий день марионетки Кремля обратились к российскому диктатору Владимиру Путину «с просьбой рассмотреть» «присоединение» захваченных территорий Украины к России.