«Самая разрушительная сила на планете». Сенаторы США от обеих партий призвали объявить Россию государством-спонсором терроризма 12 мая, 07:14 Цей матеріал також доступний українською Сенатор-республиканец Линдси Грэм (Фото:Greg Nash/Pool via REUTERS)

В США сенатор-республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Ричард Блюменталь представили резолюцию, которая призывает главу Госдепартамента признать Россию государством-спонсором терроризма.



Как заявил Грэм, «путинская Россия заслуживает такого определения», сообщает Голос Америки.

«Путин — террорист, и путинская Россия является одной из самых разрушительных сил на планете, — сказал он.

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По словам Грэма, данная резолюция посылает убедительный сигнал Украине, что США согласны с тем, что Путин руководит страной, являющейся спонсором терроризма на государственном уровне.



«Мы также даем понять российскому народу, что мы боремся с Путиным, и пока он является вашим лидером, занимаясь подобной деятельностью, вы будете изолированы на мировой арене», — добавил он.

Присвоение статуса государства-спонсора терроризма позволяет наложить на страну дополнительные категории санкций, включая ограничения на иностранную помощь США, запрет на экспорт и продажу оборонной продукции, определенные меры контроля за экспортом товаров двойного назначения, а также финансовые и другие ограничения.

«Ужасающая бесчеловечность России — включая варварские зверства и военные преступления — вполне оправдывает ее причисление к государствам-спонсорам терроризма. Я горд тем, что играю ведущую (роль) в (продвижении) этой резолюции вместе с сенатором Грэмом — вводя более жесткие санкции и признавая Россию подлинным изгоем среди государств», — сказал сенатор Блюменталь.

24 апреля президент Украины Владимир Зеленский также призвал признать РФ государством-спонсором терроризма, а ее вооруженные силы — террористической организацией. В Госдепе США не исключают такой возможности.

Сейчас в списке стран — спонсоров терроризма находятся Северная Корея, Сирия, Куба и Иран.



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