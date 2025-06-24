Зеленский вместе со Стармером встретились с украинскими военными, которые проходят обучение в Британии
Владимир Зеленский и Кир Стармер провели встречу с украинскими военными (Фото: Офис президента)
В понедельник, 23 июня, президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером встретился с украинскими военнослужащими, которые проходят подготовку и обучение в Британии.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
Зеленский поблагодарил Великобританию и всех партнеров за программу обучения украинских военных Interflex, которая стартовала еще в июне 2022 года и к которой уже присоединилось 13 стран.
«Я очень благодарен за то, что вы действительно поддерживаете украинцев, украинских воинов, укрепляя нашу армию и помогая Украине выстоять», — сказал глава государства.
В свою очередь Стармер отметил, что, наблюдая за обучением, увидел высокий уровень профессионализма и преданности украинцев.
«Некоторые из вас проходят обучение впервые, некоторые были на передовой, воевали и вернулись сейчас для дальнейшего обучения. Я очень горжусь тем, что Великобритания играет ведущую роль в этих учениях уже три года и что вместе мы подготовили около 58 тысяч человек», — сказал британский премьер.
Также Зеленский и Стармер пообщались с украинскими военными. Речь шла о том, как повысить эффективность обучения и охватить еще большее количество защитников Украины.
Отмечается, что на встрече присутствовали военные, проходящие обучение на двух курсах «Интерфлекс»:
- первый курс — базовая общевойсковая подготовка, на котором украинские воины учатся, в частности, на стрелков;
- второй курс направлен на командиров отделений.
После окончания обучения они вернутся в Украину и будут выполнять боевые задачи в своих частях.
23 июня Владимир Зеленский прибыл в Великобританию для углубления оборонного сотрудничества. Украинский лидер встретился с британским премьером Киром Стармером и королем Чарльзом III.