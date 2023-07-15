Страны Европы все еще ждут разрешения США на обучение украинских пилотов на F-16 — Politico 15 июля, 10:39 F-16 (Фото:Ritzau Scanpix/Bo Amstrup via REUTERS)

Европейские страны, которые пообещали обучать украинских пилотов на истребителях F-16, все еще ждут от США официального утверждения программы, сообщает Politico со ссылкой на официальных лиц США и Европы на условиях анонимности.

За їх словами, навчання пілотів на F-16 не може розпочатися, доки Держдепартамент США офіційно не підпише запит на передачу інструкцій з експлуатації, льотних симуляторів та інших матеріалів, пов’язаних з цими літаками — і цього поки не сталося.

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Речник Пентагону Гаррон Гарн зазначив, що хоча президент США Джо Байден пообіцяв дати зелене світло програмі з підготовки українських пілотів, офіційний запит «все ще розглядається».

Politico повідомляє, що немає жодних ознак того, що США не схвалять програму, але запити європейців вже кілька тижнів перебувають на розгляді.

Речник Пентагону генерал Патрік Райдер ще минулого місяця заявляв, що Данія офіційно подала запит на дозвіл на проведення навчання на F-16.

Представник міністерства оборони Нідерландів зазначив, що «кожен крок, який ми робимо щодо підготовки на F-16, ми робимо в тісних консультаціях з американцями та іншими партнерами».

Заступник міністра оборони США із закупівель Вільям Лаплант заявив, що для будь-якої складної системи «ми маємо переконатися, що у нас є [доступні] експерти, тому що нам потрібні експерти з підтримки цієї системи… щоб вони могли бути тут для обслуговування», оскільки інструктори НАТО та США не будуть на місці з українцями під час майбутніх навчань.

Навчання та надання Україні винищувачів F-16 — що відомо

Генсек НАТО Йєнс Столтенберг говорив, що союзники України будуть індивідуально визначати, коли починати навчання українських пілотів на F-16.

На саміті НАТО у Вільнюсі міністр оборони України Олексій Резніков підписав з 11 колегами меморандум про створення коаліції з підготовки пілотів винищувачів F-16. Також є можливість включення в програму інших типів винищувачів, а не тільки F-16.

Крім України, до коаліції увійшли: Велика Британія, Нідерланди, Данія, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія та Швеція.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак 19 травня оголосив, що його країна, США, Нідерланди, Бельгія та Данія погодилися брати участь у підготовці українських пілотів на західних винищувачах.

6 липня Румунія повідомила, що відкриває регіональний навчальний центр для пілотів винищувачів F-16, який буде доступним для її союзників і партнерів по НАТО, включно з Україною.

При цьому винищувачі постачатимуть за умови, що Україна не використовуватиме їх для ударів по території країни-агресора РФ.

У середу, 12 липня міністерка оборони Нідерландів Карін Гільдур на публічному форумі НАТО заявила, що навчання українських пілотів на F-16 може зайняти орієнтовно 6−8 місяців.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що винищувачі F-16 можуть з’явитися в Україні в першому кварталі 2024 року. Він також підтвердив, що навчання українських пілотів мають розпочатися в серпні або на початку вересня.

Високопосадовець Пентагону, генерал-лейтенант Дуглас Сімс, заявив, що ситуація на передовій в Україні зараз «не ідеальна» для використання F-16.