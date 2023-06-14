Дания предложит начать обучение украинских пилотов на F-16 в августе — СМИ 14 июня, 14:31 Датский истребитель F-16 (Фото:Ritzau Scanpix/Bo Amstrup via Reuters)

На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн Дания предложит начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 уже в августе, пишет Reuters со ссылкой на датское информагентство Ritzau.

По данным СМИ, предложение поступит от исполняющего обязанности министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена на заседании в Брюсселе 15 июня.

Отмечается, что в Минобороны Дании, которые располагают летными тренажерами, уже определились со сроками обучения украинских пилотов.

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились принять участие в подготовке украинских пилотов на западных истребителях. Британия обещает начать учения уже летом. CNN писало, что решение о совместных тренировках поддержал президент США Джо Байден.



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В Белом доме также заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что не может сказать, сколько истребителей будет передано и когда это произойдет, но отметил, что постарается ускорить их поставки.

К «коалиции истребителей» для Украины присоединились уже восемь стран Европы, а возглавили ее Нидерланды и Дания.

США заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. При этом истребители будут поставлять при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории страны-агрессора РФ.