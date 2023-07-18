Выезд украинских пилотов для обучения на F-16: Игнат назвал реальные сроки 18 июля, 14:10 Украина ждет, когда страны Запада смогут принять на обучение пилотов (Фото:Ann Wang/Reuters)

Первая группа украинских пилотов может выехать на обучение на F-16 уже к концу лета.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге.

По его словам, эта группа будет обучаться сразу полетам на истребителях.

«Мы надеемся, что через несколько недель, как сказал Джейк Салливан (советник президента США по вопросам национальной безопасности — ред.). Бог даст, чтобы до конца лета наши пилоты выехали на обучение и скорее вернулись», — уточнил он.

Видео дня

Игнат пояснил, что также будут группы молодых пилотов, которые сначала пройдут базовое обучение: наземную подготовку с переходом в практические полеты на различных самолетах, в том числе и на истребителях.

«Это все будет происходить, вероятно, в разных странах, потому что мощностей для быстрого обучения такого большого количества людей в одной стране нет», — сказал представитель Воздушных сил ВСУ.

Игнат отметил, что в рамках авиационной коалиции разные страны будут оказывать разные виды помощи. Кто-то поможет самолетами, кто-то обучением пилотов. Некоторые страны помогут обучить военных инженеров, а кто-то — офицеров для наземного боевого управления самолетами.

Обучение и предоставление Украине истребителей F-16 — что известно

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что союзники Украины будут индивидуально определять, когда начинать обучение украинских пилотов на F-16.

На саммите НАТО в Вильнюсе министр обороны Украины Алексей Резников подписал с 11 коллегами меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов истребителей F-16. Также есть возможность включения в программу других типов истребителей, а не только F-16.

Кроме Украины, в коалицию вошли: Великобритания, Нидерланды, Дания, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния и Швеция.

Инфографика: NV

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

6 июля Румыния сообщила, что открывает региональный учебный центр для пилотов истребителей F-16, который будет доступен для ее союзников и партнеров по НАТО, включая Украину.

12 июля министр обороны Нидерландов Карин Гильдур на публичном форуме НАТО заявила, что обучение украинских пилотов на F-16 может занять ориентировочно 6−8 месяцев.