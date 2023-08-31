Игнат рассказал о подготовке украинских пилотов к обучению на F-16 31 августа, 10:58 Истребители F-16, которые передаст Украине Дания (Фото:Fabian Bimmer/File Photo/Reuters)

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о подготовительных работах к обучению украинских пилотов на истребителях F-16.

В эфире национального телемарафона он отметил, что у каждого есть программа подготовки.

«Есть индивидуальный подход к каждому пилоту. Есть инструкторы, принимающие определенную группу, и проходят сначала тестирование. Сначала нужно определить уровень — от английского до уровня адаптации пилота к новому типу самолета. Поэтому подготовительные мероприятия, возможно, состояли из таких обычных процессов. Конечно, сейчас в Данию отправили группу одних из лучших пилотов, которые должны быть первыми людьми, которые овладеют F-16», — рассказал Игнат.

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Он добавил, что ожидается, когда отправится вторая и третья группы пилотов и на все тренировочные площадки, которые предоставят партнеры.

По словам представителя Воздушных сил ВСУ, первая группа пилотов до отправки на обучение проходила специальные курсы английского языка, в том числе с терминологией.

Игнат также подчеркнул, что в Украине также остаются пилоты, продолжающие защищать украинское небо на имеющейся технике.

Истребители F-16 для Украины — что известно

США разрешили Дании и Нидерландам передать Украине истребители F-16. Это подтвердили и в МИД этих стран.

В Минобороны Дании заявили, что украинские пилоты начнут тренировки на F-16 в конце августа.

20 августа Нидерланды и Дания пообещали подарить Украине 61 самолет — 42 и 19 соответственно.

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Первые шесть самолетов Копенгаген может передать до нового года. По словам президента Владимира Зеленского, все истребители Дания будет поставлять «разными этапами» и «небыстро».

24 августа намерения отдать F-16 подтвердила Норвегия. Первые машины, как ожидается, поступят в Украину до конца года.



Командующий Воздушных сил Николай Олещук заявил, что пилоты уже обучаются на F-16 в Великобритании и Швеции, а также в Дании.

Нидерланды и Румыния договорились создать тренировочный центр для украинских пилотов.

США тоже готовы обучать украинских пилотов полетам на F-16, если европейские страны не будут успевать с этим процессом.