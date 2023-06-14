Нидерланды заявили о скором начале обучения украинских пилотов на F-16 14 июня, 17:56 Истребитель F-16 (Фото:Ritzau Scanpix/Bo Amstrup via Reuters))

Нидерланды уже через несколько месяцев готовы начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

Об этом объявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в Twitter.

«Я только что сообщила Палате представителей о новой поддержке Украины. Мы начнем обучение F-16 в течение нескольких месяцев», — сообщила министр.

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Она также рассказала, что сейчас Нидерланды вместе с партнерами работают над центром подготовки F-16.

«Мы также продолжим укреплять украинскую противовоздушную оборону», — отметила Оллонгрен.

В Белом доме также заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине.

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Президент Владимир Зеленский заявлял, что не может сказать, сколько истребителей будет передано и когда это произойдет, но отметил, что постарается ускорить их поставки.

К «коалиции истребителей» для Украины присоединились уже восемь стран Европы, а возглавили ее Нидерланды и Дания.

США заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. При этом истребители будут поставлять при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории страны-агрессора РФ.