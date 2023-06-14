Нидерланды заявили о скором начале обучения украинских пилотов на F-16
Истребитель F-16 (Фото:Ritzau Scanpix/Bo Amstrup via Reuters))
Нидерланды уже через несколько месяцев готовы начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16.
Об этом объявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в Twitter.
«Я только что сообщила Палате представителей о новой поддержке Украины. Мы начнем обучение F-16 в течение нескольких месяцев», — сообщила министр.
Она также рассказала, что сейчас Нидерланды вместе с партнерами работают над центром подготовки F-16.
«Мы также продолжим укреплять украинскую противовоздушную оборону», — отметила Оллонгрен.
В Белом доме также заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что не может сказать, сколько истребителей будет передано и когда это произойдет, но отметил, что постарается ускорить их поставки.
К «коалиции истребителей» для Украины присоединились уже восемь стран Европы, а возглавили ее Нидерланды и Дания.
США заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. При этом истребители будут поставлять при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории страны-агрессора РФ.