Нидерланды заявили о скором начале обучения украинских пилотов на F-16

14 июня, 17:56
Поделиться:
Истребитель F-16 (Фото:Ritzau Scanpix/Bo Amstrup via Reuters))

Истребитель F-16 (Фото:Ritzau Scanpix/Bo Amstrup via Reuters))

Нидерланды уже через несколько месяцев готовы начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

Об этом объявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в Twitter.

«Я только что сообщила Палате представителей о новой поддержке Украины. Мы начнем обучение F-16 в течение нескольких месяцев», — сообщила министр.

Видео дня

Читайте также:
На новом Рамштайне обсудят «авиационную коалицию»: Резников раскрыл детали

Она также рассказала, что сейчас Нидерланды вместе с партнерами работают над центром подготовки F-16.

«Мы также продолжим укреплять украинскую противовоздушную оборону», — отметила Оллонгрен.

В Белом доме также заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине.

Инфографика: NV

Президент Владимир Зеленский заявлял, что не может сказать, сколько истребителей будет передано и когда это произойдет, но отметил, что постарается ускорить их поставки.

К «коалиции истребителей» для Украины присоединились уже восемь стран Европы, а возглавили ее Нидерланды и Дания.

США заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. При этом истребители будут поставлять при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории страны-агрессора РФ.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Нидерланды Российская агрессия F-16 Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X