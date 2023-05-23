В Воздушных силах ВСУ пока не подтвердили начало обучения украинских пилотов в Европе на F-16 23 мая, 13:59 Юрий Игнат заявил, что обучение украинских пилотов еще не началось (Фото:armyinform.com.ua)

Обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в странах Европы еще не началось, идет процесс подготовки.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

«Еще идет процесс подготовки людей к тому, чтобы начать это обучение. Есть передовые группы, которые выехали в страны Европы, которые могут нам предоставить площадки для обучения. Изучается, как будет проходить этот процесс и так далее. Самих пилотов, которые уже пилотируют, нет еще», — отметил он.

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Игнат добавил, что представители Воздушных сил и других структур постоянно на контакте с союзниками. Изучается вопрос, когда и какие группы поедут на обучение в определенные страны и сколько будет длиться процесс.

«Обучаются ли и сколько, мы не будем детализировать. Не можем мы направить большое количество пилотов, здесь нужно кому-то воевать», — резюмировал Игнат.

На фоне саммита G7 в Японии западные партнеры заговорили о формировании коалиции по передаче Украине истребители F-16, которые уже длительное время просит Киев.

Первым шагом станет обучение украинских пилотов. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях. Британия обещает начать учения уже летом. CNN писало, что решение о совместных тренировках поддержал президент США Джо Байден.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что украинские пилоты уже начали обучение на истребителях F-16. Позже он добавил, что к обучению присоединились несколько стран Европы, в частности, Польша. СМИ сообщали, что в правительстве Польши подтвердили эту информацию.

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Издание Politico сообщило, что Киев может получить авиацию уже до осени.

Когда и сколько истребителей получит Украина, пока не объявлено.

В Белом доме заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. При этом истребители будут предоставляться при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории РФ.

