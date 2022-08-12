Китай выступил за диалог между Украиной и РФ из-за обстрелов Запорожской АЭС 12 августа, 01:18 Китай поддержал начало диалога между Украиной и Россией (Фото:facebook.com/worldeconomicforum7)

Китай поддержал начало диалога между Украиной и Россией на фоне постоянных обстрелов оккупантами Запорожской АЭС.

Об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.



«Конечно, важно закончить кризис (вокруг ЗАЭС — ред.) как можно скорее. Мы поддерживаем все усилия, направленные на прекращение кризиса и на то, чтобы сегодня стороны за стол переговоров и нашли решение», — заявил Цзюнь.

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Он также отметил, что надеется на возможный визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС, чтобы получить более детальную информацию о ситуации вокруг станции.

11 августа российские оккупанты продолжали обстреливать район Запорожской АЭС, одно из попаданий было рядом с первым энергоблоком. Страна-террорист параллельно с обстрелами станции ее войсками инициировала заседание Совбеза ООН, пытаясь переложить ответственность на Украину и распространяя фейки о действиях ВСУ.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

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