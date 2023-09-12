Германия будет просить партнеров передать Украине больше систем ПВО к зиме — глава немецкого МИД 12 сентября, 18:02 Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Глава МИД Германии Анналена Бербок после визита в Украину сообщила, что Берлин будет призывать западных партнеров передать ВСУ больше зенитно-ракетных комплексов к зиме.

В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung Бербок напомнила, что Украина защищает свою территорию и для этого стране необходима «массивная ПВО».

«Мой визит на электроподстанцию ​​под Киевом еще раз показал актуальность защиты электро-, водо- и теплоснабжения в холодное время года. Поэтому я обращаюсь к нам и нашим партнерам: мы должны поставить зимний защитный зонтик противовоздушной обороны над критически важной инфраструктурой Украины», — сказала она.

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Бербок также прокомментировала передачу ВСУ ракет Taurus. Комментируя возможность ограничить дальность полета немецких ракет, чтобы ВСУ не наносили удары по российской территории, Бербок сказала, что украинская армия уже сейчас имеет технические возможности бить по РФ.

«Если бы Украина захотела, она могла бы прямо сейчас запустить ракеты далеко через границу. Но Украина не нападала на Россию и не хочет нападать на Россию. Украина защищает свою территорию», — отметила глава немецкого МИД.

С октября прошлого года Россия активно наносила масштабные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. В течение нескольких месяцев Украина пережила более 10 волн масштабных российских обстрелов.

9 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, где обсуждали защиту энергетики и портовой инфраструктуры от российских атак.