«Нарушают законы и обычаи войны». В МИД Украины отреагировали на обстрел Россией завода Сумыхимпром, авария по утечке аммиака ликвидирована 21 марта, 11:50 Цей матеріал також доступний українською Из-за обстрелов Сумыхимпрома российскими оккупантами произошла утечка аммиака (Фото:Wikimedia.org)

Министерство иностранных дел Украины осудило обстрел российскими оккупантами завода Сумыхимпром, после чего произошла утечка аммиака.

Как сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве, 20 марта Россия распространила через Совбез ООН безосновательные обвинения в адрес Украины в якобы подготовке террористических нападений на иностранные дипломатические представительства во Львове, а также в планах применить химическое оружие в Сумах и Котлярево Николаевской области.

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«РФ в очередной раз использует международные организации для распространения абсурдных обвинений в адрес Украины, среди которых была дезинформация о якобы разработке „грязной“ бомбы или программы биологического оружия. Грубо нарушая законы и обычаи войны, Россия распространяет ложные нарративы для создания информационного прикрытия дальнейших преступлений РФ на территории Украины», — добавили в МИД.

Там подчеркнули, что Украина всегда последовательно придерживалась своих обязательств в рамках международного инструментария по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения и выражает решительный протест против использования Совбеза ООН как площадки для подготовки провокаций РФ.

21 марта в 4.30 была зафиксирована утечка аммиака на заводе Сумыхимпром, зона поражения имела радиус примерно в 2,5 километра. Из-за направления ветра под угрозой оказалось село Новоселица.

Позже аварийная ситуация была локализована, а около 8:00 ликвидирована.

Угрозы населению нет.

В результате обстрела оккупантов был травмирован сотрудник предприятия.

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