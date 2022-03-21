«Нарушают законы и обычаи войны». В МИД Украины отреагировали на обстрел Россией завода Сумыхимпром, авария по утечке аммиака ликвидирована
Из-за обстрелов Сумыхимпрома российскими оккупантами произошла утечка аммиака (Фото:Wikimedia.org)
Министерство иностранных дел Украины осудило обстрел российскими оккупантами завода Сумыхимпром, после чего произошла утечка аммиака.
Как сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве, 20 марта Россия распространила через Совбез ООН безосновательные обвинения в адрес Украины в якобы подготовке террористических нападений на иностранные дипломатические представительства во Львове, а также в планах применить химическое оружие в Сумах и Котлярево Николаевской области.
«РФ в очередной раз использует международные организации для распространения абсурдных обвинений в адрес Украины, среди которых была дезинформация о якобы разработке „грязной“ бомбы или программы биологического оружия. Грубо нарушая законы и обычаи войны, Россия распространяет ложные нарративы для создания информационного прикрытия дальнейших преступлений РФ на территории Украины», — добавили в МИД.
Там подчеркнули, что Украина всегда последовательно придерживалась своих обязательств в рамках международного инструментария по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения и выражает решительный протест против использования Совбеза ООН как площадки для подготовки провокаций РФ.
21 марта в 4.30 была зафиксирована утечка аммиака на заводе Сумыхимпром, зона поражения имела радиус примерно в 2,5 километра. Из-за направления ветра под угрозой оказалось село Новоселица.
Позже аварийная ситуация была локализована, а около 8:00 ликвидирована.
Угрозы населению нет.
В результате обстрела оккупантов был травмирован сотрудник предприятия.
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