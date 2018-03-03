Обстрелы гражданских в Сирии имеют признаки военных преступлений - ООН

Бомбардировка и обстрелы гражданских в Восточной Гуте и других районах Сирии могут иметь признаки военных преступлений, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн, передает DW.

"То, что мы видим в Восточной Гуте и других местах в Сирии, является вероятно военными преступлениями и преступлениями против человечности", - заявил аль-Хусейн во время заседания Совета ООН по правам человека в Женеве.

По его словам, однажды виновные в этих преступлениях будут идентифицированы и привлечены к ответственности.

"Жернова правосудия возможно и медленные, но они крутятся", - отметил аль-Хусейн.

Также он сообщил, что несмотря на объявленную ежедневную гуманитарную паузу для Восточной Гуты, гражданские сообщают о продолжении обстрелов.

Ранее сообщалось, что в ООН намерены решительно добиваться прекращения огня в Сирии.

Напомним, что 24 февраля Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию о 30-дневном прекращении огня в Сирии.

С 27 февраля с 09:00 до 14:00 в Восточной Гуте должны были начаться гуманитарные паузы для выхода мирного населения из зоны боевых действий. Однако режим тишины нарушили. 28 февраля сирийские правительственные войска продолжили наземное наступление.

Согласно данным правозащитников, авианалеты и артиллерийские обстрелы пригорода Дамаска Восточной Гуты со стороны режима Асада продолжаются с 18 февраля. В результате погибли по меньшей мере 601 человек. По данным правозащитников, в авианалетах участвует российская боевая авиация.