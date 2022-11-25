Маньяк Суровикин делает акцент на давлении на гражданское население — военно-политический обозреватель

25 ноября, 18:20
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Обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко назвал Сергея Суровикина (слева) маньяком (Фото:Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS)

Обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко назвал Сергея Суровикина (слева) маньяком (Фото:Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS)

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко в интервью Радио НВ подчеркнул, что главнокомандующий российских оккупационных войск в Украине Сергей Суровикин, которого он называет «генералом-маньяком», делает акцент на давлении на гражданское население.

В эфире Радио НВ Коваленко отметил, что первый удар по гражданской инфраструктуре Украины был нанесен 10 октября, меньше чем через неделю после того, как Суровикин возглавил оккупационные войска.

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«Именно он является основным идеологом ударов по гражданской инфраструктуре. Это генерал-маньяк, делающий акцент на давлении на гражданское население, а не тактических или стратегических победах в зоне боевых действий. Он воюет, прежде всего, против гражданского населения», — заявил обозреватель группы Информационное сопротивление.

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10 ноября о том, что Суровикин использует террористические тактики против гражданского населения заявлял глава Минобороны Украины Алексей Резников.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов спрогнозировал в эфире Радио НВ, что Украину ждет блэкаут, а после уничтожения энергетики Россия ударит по транспортной инфраструктуре.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Информационное Сопротивление. Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины Сергей Суровикин

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