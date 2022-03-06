Обстрел аэропорта в Виннице. Зеленский призвал немедленно закрыть небо над Украиной 6 марта, 14:43 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обстрел аэропорта в Виннице, призвал мир закрыть небо над Украиной.

В своем видеообращении президент уточнил, что по Виннице прилетело восемь российских ракет.

«Восемь ракет против нашего города. Против нашей мирной и доброй Винницы, которая никогда не угрожала России. Никаким образом», — заявил он.

Зеленский также отметил, что российские оккупанты нанесли жестокий и циничный удар по городу, в результате чего аэропорт в Виннице был полностью уничтожен.

«Они продолжают уничтожать нашу инфраструктуру, нашу жизнь, которую строили мы — наши бабушки и дедушки, поколения украинцев. Мы повторяем каждый день: закройте небо над Украиной. Закройте для всех российских ракет, для российской боевой авиации, для всех этих террористов. Сделайте гуманитарную воздушную зону. Без ракет. Без авиабомб», — подчеркнул президент.

Глава государства напомнил международным партнерами, что в их обязанности входит и защита людей.

«Если вы этого не сделаете, если вы не дадите нам хотя бы самолеты, чтобы мы могли сами себя защитить, тогда можно сделать только один вывод — вы так же хотите, чтобы нас очень медленно убивали», — подытожил он.

6 марта аэропорт Винница и воинскую часть в Гавришевке обстреляли ракетами. В результате взрывов произошел пожар. На месте работает ГСЧС.

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