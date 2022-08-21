РФ в ожидании Дня Независимости Украины увеличивает количество носителей ракет в Черном море — ОК Юг 21 августа, 17:58 Россия увеличивает количество носителей ракет в Черном море (Фото:Минобороны РФ)

Российские оккупанты увеличивают количество носителей ракет в Черном море, что может свидетельствовать о подготовке к обстрелу украинских городов в День Независимости Украины.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны ОК Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

«Мы видим, что они [россияне] существенно увеличили количество ракетоносителей в Черном море. В частности, с ракетами Калибр их сейчас пять, в том числе подводные. Использование „калибров“ этой ночью может быть определенным знаком того, что они сейчас готовы их использовать, даже несмотря на большую стоимость и не очень большое количество, которое еще осталось», — сказала Гуменюк.

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Она призвала украинцев быть готовыми к возможному увеличению количества обстрелов, но при этом не паниковать и не бояться, быть разумными и устойчивыми для того, чтобы «сохранить себя и Украину».

Ранее в МВД призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги в День Независимости из-за возможных атак врага.



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