«Нас это не касается». Обстрелы РФ порта после подписания зерновых соглашений бьют по репутации ООН и Турции — интервью с Михаилом Подоляком 23 июля, 17:22 Эксклюзив НВ Михаил Подоляк (Фото:Александр Кузьмин / Бабель)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Радио НВ рассказал, о чем свидетельствуют удары ракетами Калибр по Одесскому морскому порту на следующий день после подписания в Стамбуле соглашений об экспорте украинского зерна.

— Россия сегодня обстреляла Одесский порт. Это произошло на следующее утро после подписания соглашения по экспорту украинского зерна. Наша сделка в силе после этого?

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— Во-первых, россияне просто продемонстрировали, что такое современная Россия. Это страна, для которой нет разницы, что и как делать для того, чтобы окончательно посадить себя на самое дно. Это ключевое.

Что касается Стамбульских соглашений. Украина не подписывала никаких соглашений с Российской Федерацией. В этом нет смысла. Украина подписала соглашение с Турцией и ООН.

Эта инициатива говорит о том, что турецкие корабли будут под эгидой Турции и ООН заходить в территориальные воды Украины, затем в порты Черноморск, Южный и Одесса, забирать там определенное количество зерна. А у нас его там скопилось на складах 18−20 млн тонн. То есть это то количество (если мы все это продадим), которое позволит получить в бюджет почти 10 млрд долларов. Это очень важно, учитывая состояние экономики воюющей страны. После этого транспортные корабли Турции выходят в территориальные воды Турции, и дальше уже на рынок поступает наше зерно. Это часть нашего соглашения.

Что касается россиян. Они взяли на себя подписание другого соглашения. Опять же — с Турцией и ООН. Они свои зерно, удобрения, химию вывозят тоже и продают на глобальном рынке, а вместе с тем не вмешиваются в работу транспортных коридоров.

— Но мы видим, что они уже вмешиваются. Одесский порт был обстрелян.

— Безусловно.

— Мы понимаем, что они делают это не просто так. Какую цель они преследуют? Есть мнения, что россияне хотят принудить нас к перемирию, чтобы на юге мы остановили наше контрнаступление. Есть другие предположения: с помощью этого соглашения, которое не будет работать, они хотят дестабилизировать ситуацию в регионе. А вы как думаете? Зачем обстреляли порт?

— Во-первых, никакого перемирия на юге не будет, потому что это не входит в договоренности по зерну и зерновым коридорам.

Во-вторых, говорится: если российские военные корабли подойдут к транспортным коридорам в территориальных водах Украины, мы будем использовать военную силу для того, чтобы сделать с ними то, что нужно. То есть ничего не изменилось с точки зрения обеспечения работы за рубежом.

Третье. Мне кажется, не о мотивах РФ нужно говорить. А говорить надо о безмотивационности и дикости этой страны. Они даже сами не понимают, что они творят, когда вчера подписали определенные соглашения, взяли на себя обязательства, а сегодня уже атакуют порты в Одессе.

— Ну, они же не такие и тупые. Я уверен, что у них есть какой-то расчет, что они делают это с какой-то целью.

— Вы немного преувеличиваете их интеллектуальные возможности. Весь ход войны идет очень странно с точки зрения анализа. Они вообще не понимали Украины, западного мира. Они не понимали, какого типа война сегодня идет, то есть они не готовы были ни аналитически, ни с разведывательной точки зрения или с любой другой. Они всего этого не понимали.

Они постоянно допускают ошибки. Смотрите: «отдают» нам Киевскую область и даже не понимают, что после того, как мы туда зайдем и увидим все, что они натворили, это совершенно изменит эмоциональное восприятие этой войны в Европе. Но ведь они выходят из Киевской области и оставляют все доказательства своих военных преступлений.

Они уничтожают Мариуполь в прямом эфире и при этом даже не видят, что весь мир смотрит на это с удивлением. И потому не будет изменения отношения к российской армии. Но ведь они это делают. И так же поступали с Лисичанском, Северодонецком. Они постоянно совершают те же ошибки.

Они крылатыми ракетами бьют по Одессе, понимая, что есть подписание документов. Мне кажется, что Россия пошла на эти договоренности под давлением Индии, Китая, арабских потенциальных партнеров. Таким образом, репутационно они даже для своих партнеров будут выглядеть ничтожно.

Но для современной России это нормальный тип поведения, потому что они неадекватно воспринимают свои действия. Они считают, что таким образом говорят: «Смотрите, какие мы крутые. Мы можем себе позволить, а вы в ответ ничего не сделаете».

— Так и кажется. Вы только что об этом говорили: если будет какая-то провокация, то немедленно будет военный ответ. Но у нас нет гарантий со стороны Турции. Если, например, десантный корабль начнет двигаться в сторону Одессы, Турция не будет стрелять по этому кораблю РФ. Они где-то правы: могут делать, что хотят, и никто им не отвечает, кроме Украины.

— Внесу ясность. Разминирования береговой линии не будет. Это первое.

Второе. Есть безопасный фарватер. Он и так есть сегодня. Его используют только для транспортировки. Он очень маленький и будет под контролем именно ВСУ. Они нанесут любые удары любым десантным кораблям. Я не совсем понимаю, как они туда доберутся, если они сегодня этого сделать не могут, потому что будут уничтожены сразу.

Все, что Россия может делать в Одессе, к сожалению, это обстреливать крылатыми ракетами из Каспийского региона. Она, как видите, делает это.

Что касается Турции и ООН. Это же они обязались перед всем миром доставить украинское зерно, забрать его из порта. Это они договаривались с Россией, что будут везти на транспортных кораблях, чтобы РФ не уничтожила корабли с украинским зерном. Мы будем ждать сегодня, безусловно, оценки обстрелов украинских портов, где должны начаться перевалочные работы, то есть должны грузить зерно на корабли. Мы должны услышать оценку Турции и ООН того, что творит Россия. Это очень хорошо.

Ряд стран постоянно говорит: «Возможно, Россия воюет с Украиной, но определенные договоренности она все же будет выполнять, если возьмет эти обязательства перед другими странами». Смотрите. Она обязалась перед Турцией и ООН о том, что будет безопасный коридор для транспортировки зерна. Нас это не касается. Будем ждать оценки со стороны этих двух институций.

Эти действия России дискредитируют репутацию ООН и Турции, потому что это они посредники. И для глобального рынка это крайне важно. И это должны понимать и Анкара, и ООН.

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