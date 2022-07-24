«Запустили ли намеренно — вопрос открытый». Комментарий источника для NYT не является позицией ООН по атаке на Одесский порт — МИД Украины 24 июля, 14:43 Министерство иностранных дел (Фото:НВ)

Неофициальный комментарий неназванного источника для американского издания The New York Times не отражает позицию ООН относительно российской атаке на Одесский морской порт.



Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко после обращения к руководству организации.

Накануне NYT со ссылкой на «одно из высших должностных лиц ООН» написала, что Россия своим ракетным ударом по порту Одессы, «может быть, технически не нарушила» подписанные в Стамбуле договоренности по разблокированию морского экспорта зерна из Украины и может ссылаться на «лазейку в документе». Как пишет газета, РФ якобы не обещала не обстреливать части украинских портов, которые напрямую не задействованы в вывозе зерна.

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В МИД назвали такую новость провокативной и удивились из-за позиции ООН. Она диссонирует с заявлением генсека Антониу Гутерриша, который «безусловно осудил» ракетный удар РФ, и с единогласием международного сообщества, четко указавшим на нарушение Россией своих обязательств в рамках договоренности, написал Николенко в Facebook.

«Только заявление генсекретаря Гутерриша отражает позицию организации. Вот и беда с этими неназванными источниками: запустили провокативный нарратив, а ответственности никакой. Это было сделано преднамеренно или непреднамеренно — вопрос открытый», — добавил он.

Накануне в РФ говорили, что «не имеют никакого отношения» к атаке и «подробно изучают вопросы», сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар. Только спустя сутки Россия все же признала, что нанесла удар по Одесскому порту, но придумала новую версию — атаку на военный катер.

23 июля, на следующий день после подписания соглашения об экспорте украинского зерна, Россия атаковала Одесский морской порт ракетами Калибр. Две из них попали в объекты инфраструктуры, еще две сбили силы ПВО.

Как сообщили в Минагрополитики, в порту находилось зерно, которое готовили на экспорт. В ОК Юг сообщили, что ракета РФ не попала в зернохранилище в Одесском порту. Однако было попадание в насосную станцию, возникло незначительное возгорание, его вскоре погасили.

В МИД Украины назвали обстрел Россией порта в Одессе «плевком Путина в лицо [генсеку ООН Антониу] Гутерришу и [президенту Турции Реджепу] Эрдогану». По словам спикера ведомства Олега Николенко, стране-агрессору понадобилось менее 24 часов, чтобы нарушить договоренности.



В чем ловушка? Зачем РФ согласилась деблокировать порты? – Александр Хара https://www.youtube.com/embed/m7BFwuCljQE

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