Удар РФ по порту в Одессе. Гутерриш «безусловно осуждает» атаку оккупантов — замспикера генсека ООН 23 июля, 15:02 Антониу Гутерриш (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш безусловно осуждает сообщения о ракетных ударах России по Одесскому морскому порту, нанесенному на следующий день после подписания соглашений в Стамбуле по экспорту зерновых Черным морем.



Об этом говорится в заявлении замспикера генсека ООН.

В организации подчеркнули, что накануне «все стороны четко взяли на себя обязательства на мировой арене по обеспечению безопасного движения украинского зерна и сопутствующих продуктов на мировые рынки».

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«Эти продукты крайне необходимы для разрешения глобального продовольственного кризиса и облегчения страданий миллионов людей, нуждающихся в помощи, по всему миру. Полное исполнение Российской Федерацией, Украиной и Турцией обязательно», — говорится в заявлении.

23 июля Россия атаковала Одесский морской порт ракетами Калибр. Две из них попали в объекты инфраструктуры, еще две — сбили силы ПВО. В порту было зерно, которое готовили на экспорт, сообщили Суспільному в Минагрополитики.

В МИД Украины назвали обстрел Россией порта в Одессе «плевком Путина в лицо Гутерришу и Эрдогану». По словам спикера ведомства Олега Николенко, стране-агрессору понадобилось менее 24 часов, чтобы нарушить договоренности.

22 июля Украина подписала договор с Турцией и ООН о разблокировке экспорта украинского зерна через порты в Черном море. Зеркальный договор с Турцией и ООН подписала Россия.

Соглашение касается экспорта из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный. Контроль за портами останется за украинской стороной; никакие суда, кроме тех, которые будут обеспечивать экспорт зерна и связанной продукции, не смогут войти в порты.



В Турции будут созданы инспекционные группы из представителей всех сторон, которые будут проверять грузы и персонал. Инспекцию будут проводить только в гаванях, на входе и выходе из Турецкого пролива.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что движение судов в украинские порты смогут возобновить в ближайшие дни.

Рашисты ударили по Одесскому порту сразу после соглашения о зерне – Сергей Братчук https://www.youtube.com/watch?v=GoO1pjVb1uc

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