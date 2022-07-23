Удар РФ по порту в Одессе. Гутерриш «безусловно осуждает» атаку оккупантов — замспикера генсека ООН

23 июля, 15:02
Антониу Гутерриш (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Антониу Гутерриш (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш безусловно осуждает сообщения о ракетных ударах России по Одесскому морскому порту, нанесенному на следующий день после подписания соглашений в Стамбуле по экспорту зерновых Черным морем.

Об этом говорится в заявлении замспикера генсека ООН.

В организации подчеркнули, что накануне «все стороны четко взяли на себя обязательства на мировой арене по обеспечению безопасного движения украинского зерна и сопутствующих продуктов на мировые рынки».

Видео дня
Читайте также:
Обстрел российскими войсками порта Одессы: Кремль продолжает использовать еду как оружие — посол США

«Эти продукты крайне необходимы для разрешения глобального продовольственного кризиса и облегчения страданий миллионов людей, нуждающихся в помощи, по всему миру. Полное исполнение Российской Федерацией, Украиной и Турцией обязательно», — говорится в заявлении.

https://twitter.com/UN_Spokesperson/status/1550796345971249153?s=20&t=bwoF0xzFb8iHObK4Z9LIPg

23 июля Россия атаковала Одесский морской порт ракетами Калибр. Две из них попали в объекты инфраструктуры, еще две — сбили силы ПВО. В порту было зерно, которое готовили на экспорт, сообщили Суспільному в Минагрополитики.

В МИД Украины назвали обстрел Россией порта в Одессе «плевком Путина в лицо Гутерришу и Эрдогану». По словам спикера ведомства Олега Николенко, стране-агрессору понадобилось менее 24 часов, чтобы нарушить договоренности.

Читайте также:

Государство-мародер: При захвате украинской территории российская власть вывозит ресурсы, как делали русские солдаты под Киевом (Фото:Коллаж НВ) Путин и его воры. Как россияне крадут в промышленных масштабах украинские зерно и металл, и кто им в этом помогает

22 июля Украина подписала договор с Турцией и ООН о разблокировке экспорта украинского зерна через порты в Черном море. Зеркальный договор с Турцией и ООН подписала Россия.

Соглашение касается экспорта из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный. Контроль за портами останется за украинской стороной; никакие суда, кроме тех, которые будут обеспечивать экспорт зерна и связанной продукции, не смогут войти в порты.

В Турции будут созданы инспекционные группы из представителей всех сторон, которые будут проверять грузы и персонал. Инспекцию будут проводить только в гаванях, на входе и выходе из Турецкого пролива.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что движение судов в украинские порты смогут возобновить в ближайшие дни.

Рашисты ударили по Одесскому порту сразу после соглашения о зерне – Сергей Братчук
https://www.youtube.com/watch?v=GoO1pjVb1uc
Редактор: Катерина Денисова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Одесса ООН Экспорт Зерно Антонио Гутерриш Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Без табу: немецкий политолог Штефан Майстер считает, что война в Украине подтолкнула Бундестаг к небывалым ранее шагам — военной помощи другой стране и диверсификации поставщиков энергоресурсов для немецкого рынка (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)
Германия боится зимы /
Немецкий политолог прогнозирует спад поддержки Украины, третий этап войны и критикует посла Мельника
23 июля, 15:10
Страны
В первые месяцы войны социальные платформы действительно активно противостояли российской пропаганде. Однако в последнее время их запал явно спал. (Фото:НВ)
Telegram — зло, Facebook — старается /
Как российская пропаганда обрела вторую жизнь в социальных сетях
23 июля, 10:02
IT-индустрия
Кольца-печатки и разные сережки в тренде этим летом (Фото:instagram.com/cassdimicco)
Меньше правил, больше свободы /
5 аксессуаров, которые нужно иметь в этом сезоне
22 июля, 19:36
Красота и мода
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X