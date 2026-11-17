Глава Министерства иностранных дел Венгрии Анита Орбан после атаки РФ на Закарпатье выразила солидарность с венгерской общиной и украинским народом, который уже почти пять лет страдает от полномасштабной российской агрессии.

Орбан написала в соцсети X, что около 10 утра по венгерскому времени (11:00 по Киеву) российские дроны Герань-2 совершили три волны атак на Закарпатье, сосредоточившись преимущественно на районах вокруг Мукачева и Ужгорода.

Реклама

Орбан отметила, что украинская противовоздушная оборона уничтожила несколько беспилотников во время атаки на Закарпатье. В то же время, по ее словам, зафиксированы многочисленные попадания дронов, а масштабы нанесенного ущерба в настоящее время устанавливаются.

«Это не первое воздушное нападение на Закарпатье, и, к сожалению, вряд ли оно будет последним», — заявил глава МИД Венгрии.

Она добавила, что по мере того, как Россия усиливает атаки на гражданское население Украины, можно ожидать и дальнейших подобных ударов по Закарпатью, которое до сих пор было «относительно защищенным благодаря своему географическому положению».

17 ноября российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по западным областям Украины. В частности, взрывы прогремели в Мукачево на Закарпатье.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил о решении приостановить железнодорожное сообщение с Украиной во вторник и среду (17−18 ноября) из-за российских атак на Закарпатье. Он заявил, что во время атак РФ на Украину российский дрон упал в 300 метрах от вокзала Мукачево.

В ночь на 17 ноября российские военные атаковали баллистическими ракетами Запорожье, Днепр, Киев, Черкассы и Харьков. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попаданиях в Северный и Южный мосты столицы; кроме того, в городе наблюдаются перебои с водо- и теплоснабжением. В Запорожье под удар попал объект промышленной инфраструктуры, пострадала женщина. В Черкасской области пострадали три человека. Утром 17 ноября Россия во второй раз нанесла удар по Киеву баллистикой; в столице погибли два человека.

Реклама:

Шахеды продолжили атаковать запад Украины: реактивные и бензиновые дроны фиксировали в Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Волынской и Ровненской областях, а также десятки — в Житомирской области с курсом на запад.