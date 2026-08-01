«Ракеты должны защищать людей, а не лежать на складах». Зеленский обратился к партнерам после массированной атаки РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самым эффективным ответом международного сообщества на российские обстрелы должно стать увеличение военной поддержки Украины. Об этом он сказал в вечернем обращении 1 августа.

По словам главы государства, у партнеров есть ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot, однако для их передачи Украине необходимо политическое решение.

«Протибаллистические ракеты должны защищать людей, а не лежать на складах. И каждый день отсутствия такой важной помощи — это возможность для России убивать людей», — подчеркнул Зеленский.

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Президент отметил, что США и европейские страны понимают, какие именно системы и средства ПВО нужны Украине для защиты от российских атак.

Кроме того, Зеленский призвал партнеров расширить санкции против компаний и лиц, которые помогают России производить баллистические ракеты и пусковые установки, а также поставляют необходимые компоненты.

Он отметил, что в санкционных режимах стран G7 до сих пор остаются пробелы, которые необходимо устранить. По его словам, над этим должны работать украинские дипломаты.

Отдельно президент подчеркнул важность прекращения поставок товаров и технологий, позволяющих России восстанавливать мощности своей нефтеперерабатывающей промышленности.

Зеленский сообщил, что в ближайшее время состоится глобальная встреча с украинскими послами. Среди ключевых задач дипломатии он назвал обеспечение Украины оружием и усиление международного давления на Россию посредством санкций.

Российская атака на Киев в ночь на 1 августа — главное

В ночь на 1 августа войска РФ атаковали Киев баллистическими ракетами. Падение обломков и пожары были зафиксированы в Соломенском, Дарницком, Днепровском, Шевченковском, Печерском и других районах. Больше всего за ночь пострадал Дарницкий район.

В результате атаки погибли девять человек, еще 33 пострадали, в том числе четверо детей. 105 человек удалось спасти.

Инфографика: NV

Сгорели пять автомобилей скорой помощи, еще 20 автомобилей, обслуживавших медицинские учреждения столицы, получили серьезные повреждения в результате удара по «Киевмедспецтрансу».

Воздушные силы ВСУ сообщили, что ночью Россия атаковала Украину 220 средствами воздушного нападения — 35 ракетами (в частности, 27 баллистическими) и 185 БПЛА. ПВО сбила две ракеты и 154 беспилотника различных типов.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что противовоздушная оборона сбила лишь одну баллистическую ракету из 27 из-за отсутствия ракет для систем ПВО Patriot.