МИД Украины осудил ракетные удары по Израилю с территории Ливана 7 апреля, 21:08 Министерство иностранных дел Украины (Фото:Enrico Strocchi/Flickr)

Министерство иностранных дел Украины осудило ракетные удары по Израилю с территории Ливана и сектора Газа.

Как сообщается на сайте МИД в пятницу, 7 апреля, Украина обеспокоена эскалацией ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке и поддерживает мирное урегулирование конфликта.



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«Украина, разделяя право на обеспечение безопасности, осуждает запуски ракет по Израилю из Ливана и сектора Газа, а также настоятельно призывает стороны к сдержанности и прекращению применения силы во избежание дальнейших жертв, разрушений и насилия», — заявили в ведомстве.



В МИД добавили, что во время священного для мусульман месяца Рамадан и иудейского праздника Песах верующие всех религий «особенно нуждаются в мире, толерантности и взаимоуважении».

6 апреля по северным районам Израиля был нанесен массированный ракетный удар с территории Ливана: было выпущено 34 ракет, большинство из них перехватила израильская ПВО. Параллельно юг Израиля был обстрелян ракетами из сектора Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) назвала атаку самым большим ракетным ударом со времен войны 2006 года на севере страны и обвинила в обстреле исламистское движение ХАМАС.

В ночь на 7 апреля израильские самолеты нанесли удары по сектору Газа, а также по объектам в Ливане. Армия обороны Израиля заявила о поражении целей, «включая террористическую инфраструктуру, принадлежащую ХАМАС».



Перед эскалацией конфликта израильская полиция провела рейд в иерусалимской мечети Аль-Акса, арестовав сотни палестинцев. В заявлении израильской полиции утверждалось, что подразделения сил безопасности были вынуждены войти в молитвенный зал на территории комплекса на Храмовой горе в Иерусалиме после того, как агрессивно настроенные люди в масках забаррикадировались в мечети после ночных молитв в Рамадан — нарушив договоренности о запрете верующих оставаться в мечети на ночь.

