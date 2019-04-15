"Общение - часть сдерживания": командующий силами НАТО в Европе заявил о необходимости контактов с РФ 15 апреля, 06:56 935 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Ints Kalnins Нынешняя коммуникация с Россией хуже, чем во время холодной войны - НАТО REUTERS/Ints Kalnins

Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Кертис Скапаротти заявил, что в период холодной войны коммуникация между Альянсом и Россией была лучше, чем сейчас.

Об этом он заявил в интервью агентству Associated Press.

"Во время холодной войны мы понимали сигналы, подаваемые друг другу. Мы разговаривали... Я не уверен, что мы понимаем их так же хорошо сегодня", - подчеркнул генерал.

Скапаротти рассказал, что за все время на своем посту (с марта 2016 года - НВ) он лишь дважды встречался с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым, хотя время от времени разговаривал с ним по телефону.

Если противники знают возможности и намерения друг друга, вероятность того, что между ними случится конфликт, значительно ниже, поэтому "общение является очень важной частью сдерживания", подчеркнул Скапаротти.

По мнению главкома сил НАТО в Европе, необходимо больше общаться с российской стороной

"Это дало бы нам возможность понимать друг друга и разъяснять, что и почему мы делаем", - пояснил он.

Как заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал морской пехоты Джозеф Данфорд, в натянутых отношениях между государствами виновато поведение России.

"Нам очень трудно иметь нормальные отношения со страной, которая не вела себя нормально в течение последних нескольких лет", - сказал Данфорд.

Он отметил, что "существуют серьезные проблемы, которые влияют на наши двусторонние отношения, которые необходимо решить, в том числе и в тех случаях, когда Россия нарушила международные законы, нормы и стандарты".

Агентство отмечает, что после окончания холодной войны отношения между Вашингтоном и Москвой резко пошатнулись, особенно после того, как российские войска вошли в бывшую советскую республику Грузия в 2008 году.

Напряженность обострилась после аннексии Россией Крыма в 2014 году и его военного вмешательства на востоке Украины.

В ответ на эти действия Конгресс США в 2016 году строго ограничил военное сотрудничество с РФ.

Закон запрещает "военное сотрудничество" до тех пор, пока министр обороны не подтвердит, что Россия "прекратила оккупацию украинской территории" и "агрессивную деятельность".

В прошлом году в закон были внесены поправки, в которых говорится, что он не ограничивает военные переговоры, направленные на "снижение риска конфликта".