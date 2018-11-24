24 ноября 2018, суббота

Общая трагедия. МИД РФ отказался признать Голодомор исключительно геноцидом украинцев

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В МИД РФ назвали голод 1930-х годов в Украине
Фото: Flickr.com/Sergey Melkonov

В МИД РФ назвали голод 1930-х годов в Украине "гуманитарной катастрофой"

Голод 1930-х годов в Украине не является геноцидом исключительно украинского народа, а "общая трагедия", которая затронула многие народы, проживавшие на территории СССР, заявили в МИД РФ у Facebook.

"Попытки представить эти трагические события исключительно как геноцид украинского народа не имеют ничего общего ни с восстановлением справедливости, ни с историческими фактами", – говорится в сообщении.

В МИД РФ назвали голод 1930-х годов "гуманитарной катастрофой", а также "общей трагедией" русских, украинцев, казахов и других народов СССР.

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24 ноября в мире чествуют День памяти жертв Голодомора, в результате которого погибли более 10 миллионов украинцев. Это составляет примерно четверть населения нынешней Украины. Пик Голодомора пришелся на весну 1933 года. В Украине тогда от голода умирали 17 человек ежеминутно, тысяча – ежечасно, почти 25 000 – ежедневно.

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