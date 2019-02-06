ОБСЕ включила двух россиян в список наблюдателей на выборах президента Украины – СМИ
ОБСЕ включило в список наблюдателей на выборах президента Украины двоих россиян, пишет Укринформ со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
"Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ включило в список долгосрочных наблюдателей Миссии по наблюдению за выборами двух граждан РФ, несмотря на то, что МИД Украины сообщал в приглашении на участие в наблюдении не принимать заявки о регистрации наблюдателей от страны-агрессора и оккупанта", - сказал собеседник издания.
Он пояснил, что в обязательствах ОБСЕ не указано, что для участия в миссии по наблюдению за выборами должны быть приглашены представители всех стран-членов организации.
"Поскольку законодательством Украины Россия признана как государство-агрессор и оккупант, то вполне логична и правовая позиция Украины по отказу в регистрации граждан РФ наблюдателями на выборах", - резюмировал источник.
Напомним, что Центральная избирательная комиссия Украины закрыла избирательные участки в России. Все пять избирательных участков в России перенесены в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.
Глава МИД Украины объяснил, что проводить выборы на территории России достаточно проблематично и рискованно.
Позже Украина обратилась к ОБСЕ с просьбой направить наблюдательную миссию на президентские выборы, предупредив, что заявки от российских наблюдателей не будут рассматривать.
Россия заявила, что намерена добиваться присутствия своих наблюдателей на выборах президента Украины.
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Очередные выборы президента Украины состоятся 31 декабря 2019 года.