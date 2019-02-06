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ОБСЕ включила двух россиян в список наблюдателей на выборах президента Украины – СМИ

Сегодня, 13:59
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EPA

В ОБСЕ пока не прокомментировали информацию о россиянах в списке наблюдателей

ОБСЕ включило в список наблюдателей на выборах президента Украины двоих россиян, пишет Укринформ со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

"Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ включило в список долгосрочных наблюдателей Миссии по наблюдению за выборами двух граждан РФ, несмотря на то, что МИД Украины сообщал в приглашении на участие в наблюдении не принимать заявки о регистрации наблюдателей от страны-агрессора и оккупанта", - сказал собеседник издания.

Он пояснил, что в обязательствах ОБСЕ не указано, что для участия в миссии по наблюдению за выборами должны быть приглашены представители всех стран-членов организации.

"Поскольку законодательством Украины Россия признана как государство-агрессор и оккупант, то вполне логична и правовая позиция Украины по отказу в регистрации граждан РФ наблюдателями на выборах", - резюмировал источник.

Напомним, что Центральная избирательная комиссия Украины закрыла избирательные участки в России. Все пять избирательных участков в России перенесены в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.

Глава МИД Украины объяснил, что проводить выборы на территории России достаточно проблематично и рискованно.

Позже Украина обратилась к ОБСЕ с просьбой направить наблюдательную миссию на президентские выборы, предупредив, что заявки от российских наблюдателей не будут рассматривать.

Россия заявила, что намерена добиваться присутствия своих наблюдателей на выборах президента Украины.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 декабря 2019 года.

Теги:   Россияне ОБСЕ Выборы президента

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