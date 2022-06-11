Politico рассказало о провальной эвакуации ОБСЕ из Украины после вторжения РФ. Международный персонал вывезли, украинцы в план не входили 11 июня, 16:26 Цей матеріал також доступний українською 478 сотрудников из Украины не входили в план эвакуации ОБСЕ в случае полномасштабного вторжения РФ, пишет Politico (Фото:SMM OSCE/Facebook)

Несмотря на предупреждения Запада о высокой вероятности вторжения РФ в Украину, ОБСЕ оказалась к нему не готова и не имела плана реагирования. Об этом говорится в статье Politico.

Как пишет издание, после вторжения РФ 24 февраля во всех регионах Украины находились 966 международных наблюдателей и местных сотрудников.

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид только вечером отдала приказ об эвакуации персонала из Украины и поручила своему главному наблюдателю при необходимости «способствовать перемещению членов миссии внутрь страны, где это возможно». Однако для сотен украинских сотрудников организации переезд не являлся вариантом, а в самой ОБСЕ были сбои в коммуникации. Также существовали правила, ограничивающие количество сотрудников, которые могут быть эвакуированы, пишет Politico. Это поставило под угрозу безопасность 478 украинских сотрудников и их семей.

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Согласно электронному письму, которое оказалось в распоряжении издания, приказ об эвакуации 488 иностранных членов Специальной мониторинговой миссии поступил через 14 часов после первого удара российских ракет. Их должны были эвакуировать конвоями, на это ушло 10 дней.

Однако 478 сотрудников из Украины не входили в план эвакуации ОБСЕ. Некоторым из них предлагали следовать за международными колоннами на собственном транспорте, но без гарантий помощи на пересечении границы. Кроме того, как пишет Politico, с украинским персоналом ОБСЕ разорвала контракты, хотя в марте обещала продлить их на год. Там это назвали «сложным решением», но объяснили «мерой безопасности после угроз в адрес ОБСЕ».

Сотрудники, работавшие в центральном и западном регионах Украины, пересекли границу Молдовы и Румынии; те, которые находились на Донбассе, в частности на временно оккупированных территориях, поехали в Россию, откуда направились в Турцию.



Также неготовность привела к тому, что 43 пуленепробиваемых автомобилей Toyota и Nissan оказались в РФ, как и ряд конфиденциальных данных. В результате российских обстрелов погибла по меньшей мере одна сотрудница. Как минимум шесть местных сотрудников ОБСЕ были задержаны на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей за якобы шпионаж и государственную измену; трое — остаются под стражей, им предъявляют фиктивные обвинения, предусматривающие строгие приговоры, возможно, смертную казнь, отмечает издание.



Еще десятки людей в этих районах не покидают свои дома — они боятся, что их схватят на улице и они столкнутся с подобной судьбой, или же их принудительно призовут воевать за Россию.

28 апреля ОБСЕ решила закрыть специальную мониторинговую миссию в Украине. Там заявили, что изучили все возможные варианты путем политического диалога с государствами-участниками, но позиция РФ «не оставила иного выбора, кроме как предпринять шаги по закрытию миссии».

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