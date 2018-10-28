ОБСЕ призвала российский суд отменить многомиллионный штраф The New Times

Российские власти должны отменить судебный штраф в размере 22 млн рублей (почти 9,5 млн грн), наложенный на журнал The New Times, считает представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, говорится на сайте организации.

"Исключительно высокий штраф, наложенный на The New Times, является беспрецедентным решением, которое наносит ущерб свободе СМИ в России. Я призываю власти отменить это решение и надеюсь, что оно будет отменено по апелляции. Я вновь призываю власти внести поправки в существующее законодательство об "иностранных агентах", чтобы избежать подобных ситуаций в будущем", - сказал Дезир.

Он напомнил, что одним из важных обязательств государств-членов ОБСЕ является сохранение свободы слова и плюрализма СМИ.

"Российской Федерации следует избегать ненужных и несоразмерных мер, которые могут ослабить плюрализм СМИ, поэтому закон об "иностранных агентах" необходимо срочно изменить", – подчеркнул он.

Как напоминает DW, 26 октября Тверской районный суд Москвы оштрафовал российский журнал The New Times и его главного редактора Евгению Альбац на 22 млн рублей.

Издание обвинили в несвоевременном предоставлении в Роскомнадзор информации об иностранном финансировании.

В решении суда сказано, что The New Times не отчитался о получении от Фонда поддержки свободы прессы 22,2 млн рублей. Этот фонд включен Минюстом РФ в список "иностранных агентов".

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